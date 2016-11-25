Андреас Гранквист: "Зальцбург" переиграл "Краснодар" во всех компонентах"

Защитник "Краснодара" Андреас Гранквист остался недоволен игрой команды против "Зальцбурга" (1:1) в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА. Несмотря на потерю очков, кубанцы обеспечили себе место в плей-офф.

- Мы допускали много ошибок, - отметил Гранквист. - "Зальцбург" переиграл нас во всех компонентах - и в атаке, и в защите. Тем не менее, после пропущенного гола мы не расклеились и продолжили играть в наш футбол. Нам удалось завершить матч вничью. Понятно, что мы должны играть лучше, это не наш уровень. Мы устали после этой игры. Большинство игроков сильнее устали морально, чем физически. Нам нужно хорошо отдохнуть, потому что впереди матч с "Зенитом".

- Все же с чем связана такая слабая игра? Недонастрой или усталось?

- Мне сложно сказать, что случилось, потому что мы обычно играем хорошо даже с сильными командами. С тем же "Зальцбургом" или "Ниццей", в домашнем чемпионате смотримся неплохо, особенно если взять последнюю игру. Мы одновременно ожидали такой ход игры, но и оказались к нему не готовы к этому прессингу, который включили игроки "Зальцбурга". Они нас практически подавили в первом тайме, и мы не смогли придумать решения. Во втором тайме, когда мы сравняли счет, нам даже немного повезло. "Зальцбург" заслуживал победы по игре, потому эта ничья для нас важнее.

- Какие-то претензии предъявлял игрокам тренер в раздевалке после матча?

- Понятно, что нам повезло, и "Зальцбург" не забил в первом тайме больше мячей. На второй тайм была установка сконцентрироваться, не терять мяч, потому что в первом тайме мы довольно часто его теряли, допускали глупые ошибки. Вообще, на весь матч установкой было то, что нам нужно улучшать качество передач и уровень игры, а также поддерживать его на высоте.