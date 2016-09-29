Андреас Гранквист: "Я доволен тем, что сейчас происходит в "Краснодаре"

Защитник "Краснодара" Андреас Гранквист после победы над "Ниццей" (5:2) в матче 2-го тура группового турнира Лиги Европы заявил, что команда полностью выполнила план на игру и заслуженно выиграла. Также футболист добавил, что он доволен тем, как сейчас построена работа в клубе, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА.



– Перед началом игры мы очень хорошо готовились, у нас был план на этот матч, – отметил Гранквист. – Мы знали, что игра будет несомненно тяжелой. Мы хорошо начали встречу, прессинговали соперника, отбирали мяч там, где это нужно, создавали моменты, достаточно быстро повели 2:0. Первый тайм закончился 2:1, и это был хороший задел на победу. Было очень тяжело играть на таком поле, оно в плохом состоянии, но мы продолжили показывать наш футбол во второй половине встречи, комбинационно атаковали.



Второй тайм мы провели со счетом 3:1, реализовали пенальти, казалось, на этом все. Но "Ницца" смогла вернуться в игру на какое-то время, забила еще один мяч достаточно легко. Тем не менее, это нас нисколько не успокоило, мы продолжали давить. Теперь у нас с "Шальке" по шесть очков, и это очень хороший задел в группе.



– Обе команды в первом тайме потеряли своих нападающих. Кому стало тяжелее играть после этого?



– Оба нападающих важны для своих команд. Это несомненные потери. Но я очень рад, что Ари вошел в игру, забил 2 мяча. Но у нас вообще подбор футболистов очень сильный, каждый может заменить друг друга. Я надеюсь, что со Смоловым ничего страшного не произошло, и он скоро к нам вернется.



– "Краснодар" захлестнула череда травм игроков. С чем это связано? Ошибки при предсезонной подготовке?



– Я бы не хотел обсуждать вещи, которые были в прошлом. Поэтому я очень рад, что сейчас в клубе происходит, как построена подготовка к матчам. У нас несколько по-другому проходят тренировки, они стали менее длинными, но более интенсивными. Я этим очень доволен.