Андреас Гранквист: "У нас нет разделения на основу и резервистов"

Капитан "Краснодара" и сборной Швеции Андреас Гранквист отметил, что предстоящий матч с "Партизани" требует отнестись к нему со всей серьезностью. По словам Гранквиста, было бы оптимально не выпускать всех ключевых исполнителей на поле.

– После домашней победы над "Партизани" Мартынович сказал, что в ответном матче можно будет поберечь силы. Как думаете, получится?

– Конечно, в Краснодаре мы добились крупной победы, и это хороший задел. Поэтому не удивлюсь, если главный тренер захочет поберечь кого-то из ключевых исполнителей, учитывая, что в воскресенье у нас встреча с "Локомотивом". Но тем не менее к игре в Албании нужно отнестись с полной серьезностью, она будет непростой.

– Оптимальным решением станет полурезервный состав с оглядкой на "Локо"?

– У нас нет разделения на первую и резервную команды, на основу и скамейку. У нас есть качественные футболисты, которые играют в свой футбол. Единственное, что нам нужно, – провести матч хорошо и добиться успеха. (Екатерина ПОТАПОВА)