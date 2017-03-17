Андреас Гранквист: "Краснодару" не стоит посыпать голову пеплом из-за поражения от "Сельты"

Защитник "Краснодара" Андреас Гранквист после поражения от "Сельты" (0:2) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы подчеркнул, что команде не удалось выполнить тренерскую установку, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА. По его словам, "быки" не сумели создать опасные моменты у ворот соперника.

- Я бы не сказал, что мы устали, несмотря на интенсивный график, - сказал Гранквист. - Физическое состояние у игроков сейчас оптимальное. Просто так получилось, что мы играли с сильной командой, которая очень опасна и позиционными атаками, и контратаками. Мы не выполнили установку - забить быстрый гол, чтобы сравнять счет по игре, не создали много опасных моментов. Вот причины поражения.

- Что сказал Шалимов в раздевалке после игры?

- Все были очень расстроены. Главный тренер так и сказал, что есть на то причины. Не стоит сильно посыпать голову пеплом, потому что у нас есть следующая игра с "Уфой", которая очень поджимает нас в таблице. Для нас это очень важная игра, где надо побеждать.

- Если не секрет, о чем общались с Гвидетти после игры?

- Я просто поздравил его с победой, поблагодарил за игру. На самом деле, он очень хороший парень, хороший друг. Мы в сборной Швеции часто с ним общаемся. Я доволен, что не он нам забил, а он доволен, что его команда прошла дальше.