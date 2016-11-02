10:12 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Андреас Гранквист: "Краснодар" не собирается отсиживаться сзади в матче с "Шальке"

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Защитник "Краснодара" Андреас Гранквист перед матчем 4-го тура группового турнира Лиги Европы против "Шальке" отметил, что "быкам" необходимо найти баланс между обороной и атакой. По его словам, команда не собирается отсиживаться всю игру у своих ворот.

- В игре с "Шальке" нам, прежде всего, нужно найти хороший баланс между атакующими действиями и обороной, - приводит пресс-служба "Краснодара" слова Гранквиста. - Безусловно, "Шальке" – очень сильная команда, которая к тому же будет играть на своем поле. И она попросту не позволит нам атаковать все игровое время. Но и отсиживаться сзади мы не собираемся. Мы проиграли домашний матч и теперь на выезде постараемся взять реванш и набрать три очка. Будем стремиться демонстрировать свой футбол впереди, но при этом строго соблюдать игровую дисциплину и грамотно действовать в обороне. Только так мы сможем добиться результата.

Дополнительная информация

http://www.fckrasnodar.ru/team/news/object/?object_id=127485

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