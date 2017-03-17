Андреас Гранквист: "Краснодар" хотел сыграть на равных с "Сельтой", но хорошо, что добрались хотя бы до 1/8 финала"

Защитник "Краснодара" Андреас Гранквист после поражения от "Сельты" (0:2) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы подчеркнул, что команде немного не повезло, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА. По его словам, отсутствие травмированных футболистов сказалось на игре "быков".

- Каким был секрет успеха "Сельты" в матче с "Краснодаром", учитывая, что у них не особо звездный состав? - вопрос Гранквисту.

- Я бы так не сказал. Аспаса можно считать звездой, он очень скоростной, опасный игрок. У "Сельты" много качественных футболистов, не только он один. Команда серьезная, и мы хотели играть с ней на равных, побеждать. Но хорошо, что хотя бы зашли так далеко в Лиге Европы.

- Как оцените выступление "Краснодара" в Лиге Европы в целом?

- Мы подвинулись на один этап дальше. Это достижение и опыт. Но с другой стороны, нам, наверно, немного не повезло. Все-таки было большое количество травмированных игроков, и это сыграло свою роль. Не было необходимой ротации, скамейка не была длинной.