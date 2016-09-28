08:15 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Андреас Гранквист: "Балотелли может создать много проблем защите "Краснодара"

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Капитан "Краснодара" Андреас Гранквист в преддверии матча группового турнира Лиги Европы против "Ниццы" отметил, что главная угроза в составе соперника будет исходить от Марио Балотелли. Также шведский защитник отказался комментировать шансы команды на чемпионство.

- В конце сезона мы посмотрим, кто сильнейшая команда в России, - цитирует itasportpress.it Гранквиста. - Мы не хотим говорить о турнирных раскладах. Давайте лучше играть. А цыплят по осени считают. 

У "Ниццы" много хороших игроков. Это крепкая и организованная команда. На общем фоне выделяется Марио Балотелли. Он сильный игрок, способный создать много проблем защитникам.

Кононов и Шалимов? Не хочу сравнивать двух тренеров. Ну, возможно, Шалимов больше упора делает на тактике. Он долго играл в Италии, и у него иное видение футбола.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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sars882

прям так и сказал о цыплятах?

08:24

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