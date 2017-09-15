Андре Силва: "Спасибо "Милану" за хет-трик"

Нападающий "Милана" Андре Силва после матча 1-го тура группового турнира Лиги Европы против "Аустрии" (5:1) отметил, что благодарен партнерам по команде за то, что помогли забить три гола. Португалец в этом поединке впервые вышел в стартовом составе россонери.

- Это первый матч в Лиге Европы для меня, - приводит Football Italia слова Силвы. - Я сделал хет-три и очень благодарен партнерам. Рад быть частью команды. Мы стараемся изо всех сил и бьемся друг за друга. Выйти в стартовом составе в чемпионате? Это решает тренер, а я упорно работаю.