Андре Онана: "Если "Аякс" будет играть так, как с "Лионом", то можем победить кого угодно"

Голкипер "Аякса" Андре Онана после победы над "Лионом" в первом матче полуфинала Лиги Европы (4:1) отметил, что шансы обеих команд на выход в финал равны. Тем не менее, по его словам, амстердамский коллектив может победить любую команду, если будет играть как вчера.

– Шансы "Аякса" на выход в финал – 50 на 50, – цитирует пресс-служба клуба Онану. – Нам нужно играть так, как мы умеем. Это был сложный матч, "Аякс" играл очень хорошо, сделали все, что могли, поэтому сейчас счастливы. У "Лиона" хорошие игроки, но я знаю, что если мы будем играть так, как умеем, то можем победить кого угодно со счетом 4:1 или даже более крупно. Мы работали вместе, мы защищались вместе, мы атаковали вместе. Это был ключ к успеху.

Что касается моей игры, то я делал все возможное. Я должен был помочь своей команде, когда Вальбуэна опасно бил. Это было очень важно. Понимал, что если "Лион" забьет два гола, то нам будет трудно в ответной игре.