16:46 | ФУТБОЛ — Лига Европы

"Андерлехт" ждет восьмое путешествие в Россию

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"Андерлехт" является частым соперником российских клубов в еврокубках. Противостояние с "Зенитом" станет восьмым для брюссельского коллектива против команд из России. Встречался "Андерлехт" и с "Зенитом". Стоит заметить. что оба раза питерцы после этого проходили дальше, правда, в 2012 году пришлось перейти из Лиги чемпионов в Лигу Европы. Для "пурпурных" же встреча с "Зенитом" означает вылет из дальнейшей борьбы. (Алексей МОРОЗ)

Российские клубы против "Андерлехта"

1996/96

Спартак-Алания

Кубок УЕФА

1-й раунд

2:1, 0:4

2001/02

Локомотив

Лига чемпионов

Групповой этап

1:1, 5:1

2010/11

Зенит

Лига Европы

Групповой этап

3:1, 3:1

2011/12

Локомотив

Лига Европы

Групповой этап

0:2, 3:5

2012/13

Зенит

Лига чемпионов

Групповой этап

1:0, 0:1

2014/15

Динамо

Лига Европы

1/16 финала

0:0, 3:1

2016/17

Ростов

Лига чемпионов

3-й отб.раунд

2:2, 2:0

14 матчей, +7=3-4, мячи 25-20

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