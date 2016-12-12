"Андерлехт" ждет восьмое путешествие в Россию

"Андерлехт" является частым соперником российских клубов в еврокубках. Противостояние с "Зенитом" станет восьмым для брюссельского коллектива против команд из России. Встречался "Андерлехт" и с "Зенитом". Стоит заметить. что оба раза питерцы после этого проходили дальше, правда, в 2012 году пришлось перейти из Лиги чемпионов в Лигу Европы. Для "пурпурных" же встреча с "Зенитом" означает вылет из дальнейшей борьбы. (Алексей МОРОЗ)

Российские клубы против "Андерлехта"

1996/96 Спартак-Алания Кубок УЕФА 1-й раунд 2:1, 0:4 2001/02 Локомотив Лига чемпионов Групповой этап 1:1, 5:1 2010/11 Зенит Лига Европы Групповой этап 3:1, 3:1 2011/12 Локомотив Лига Европы Групповой этап 0:2, 3:5 2012/13 Зенит Лига чемпионов Групповой этап 1:0, 0:1 2014/15 Динамо Лига Европы 1/16 финала 0:0, 3:1 2016/17 Ростов Лига чемпионов 3-й отб.раунд 2:2, 2:0

14 матчей, +7=3-4, мячи 25-20