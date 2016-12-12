"Андерлехт" ждет восьмое путешествие в Россию

"Андерлехт" является частым соперником российских клубов в еврокубках. Противостояние с "Зенитом" станет восьмым для брюссельского коллектива против команд из России. Встречался "Андерлехт" и с "Зенитом". Стоит заметить. что оба раза питерцы после этого проходили дальше, правда, в 2012 году пришлось перейти из Лиги чемпионов в Лигу Европы. Для "пурпурных" же встреча с "Зенитом" означает вылет из дальнейшей борьбы. (Алексей МОРОЗ)
Российские клубы против "Андерлехта"
|
1996/96
|
Спартак-Алания
|
Кубок УЕФА
|
1-й раунд
|
2:1, 0:4
|
2001/02
|
Локомотив
|
Лига чемпионов
|
Групповой этап
|
1:1, 5:1
|
2010/11
|
Зенит
|
Лига Европы
|
Групповой этап
|
3:1, 3:1
|
2011/12
|
Локомотив
|
Лига Европы
|
Групповой этап
|
0:2, 3:5
|
2012/13
|
Зенит
|
Лига чемпионов
|
Групповой этап
|
1:0, 0:1
|
2014/15
|
Динамо
|
Лига Европы
|
1/16 финала
|
0:0, 3:1
|
2016/17
|
Ростов
|
Лига чемпионов
|
3-й отб.раунд
|
2:2, 2:0
14 матчей, +7=3-4, мячи 25-20