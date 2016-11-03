"Андерлехт" забил шесть мячей в ворота "Майнца", "Габала" уступила "Сент-Этьену"

В матче 4-го тура группового турнира Лиги Европы "Сент-Этьен" в гостях обыграл "Габалу" со счетом 2:1. В другом матче группы С "Андерлехт" разгромил "Майнц" – 6:1. Таким образом, бельгийская и французская команды набирают по восемь очков, у "Майнца" – пять, а у "Габалы" – ноль.

Лига Европы

Группа C

4-й тур

"Габала" (Азербайджан) - "Сент-Этьен" (Франция) - 1:2 (1:1)

Голы: Гурбанов, 39 (1:0). Таннан, 45+1 (1:1). Берич, 53 (1:2).

"Габала": Безотосный, Вернидуб, Мирзабеков, Станкович, Рикардинью, Садыгов (Квеквескири, 84), Озобич, Эюбов (Франьич, 65), Уикс, Зенев (Мамедов, 61), Гурбанов.

"Сент-Этьен": Рюффье, Перрен, М`Бенге, Малькюи, Погба, Сельнес, Верету, Монне-Паке, Севе (Пажо, 74), Берич (Седерлунд, 62), Таннан (Ру, 84).

Предупреждения: Погба, 28. Гурбанов, 33. Мирзабеков, 90+3.

Судья: Дель Серро Гранде (Испания).

"Андерлехт" (Бельгия) - "Майнц" (Германия) - 6:1 (2:1)

Голы: Станчу, 9 (1:0). Де Бласис, 15 (1:1). Станчу, 41 (2:1). Тилеманс, 62 (3:1). Теодорчик, 89 (4:1). Бруно, 90 (5:1). Теодорчик, 90+4 - с пенальти (6:1).

"Андерлехт": Руф, Десхахт, Мбодж, Сова, Станчу (Баджи, 67), Ачеампонг, Дендонкер, Тилеманс (Бруно, 89), Кипчу (Диего Капель, 56), Теодорчик, Ханни.

"Майнц": Лессль, Балогун, Брозински, Донати (Озтунали, 79), Белль, Юнус Малли, Гбамен, Сердар (Хайро, 67), Кордоба, Де Бласис, Онисиво.

Предупреждения: Донати, 50. Ачеампонг, 68. Белль, 73.

Судья: Экберг (Швеция).