"Андерлехт" показал, как праздновал вылет "Зенита" из Лиги Европы

Пресс-служба "Андерлехта" разместила видео из раздевалки команды после ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против "Зенита" (1:3). Бельгийцы проиграли поединок, но за счет победы в превой встрече (2:0) и гола, забитого на выезде, прошли в следующий раунд. В пятницу команда узнает соперника по 1/8 финала. "Андерлехт" снова может приехать в Россию, если при жеребьевке бельгийцам попадется "Ростов" или "Краснодар".