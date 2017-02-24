02:45 | ФУТБОЛ — Лига Европы

"Андерлехт" показал, как праздновал вылет "Зенита" из Лиги Европы

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Пресс-служба "Андерлехта" разместила видео из раздевалки команды после ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против "Зенита" (1:3). Бельгийцы проиграли поединок, но за счет победы в превой встрече (2:0) и гола, забитого на выезде, прошли в следующий раунд. В пятницу команда узнает соперника по 1/8 финала. "Андерлехт" снова может приехать в Россию, если при жеребьевке бельгийцам попадется "Ростов" или "Краснодар".

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Материалы сюжета: Лига Европы-2016/17. 1/16 финала
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КОММЕНТАРИИ (2)
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varelik

главное не лион, рома, шальке.

03:25

баламошка

Ну на Ростов-папу им лучше не попадать. По-моему и МЮ лучше не попадать на Бердыева, а то могут англичашки об....ться)

03:09

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