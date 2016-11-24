"Андерлехт" обыграл "Габалу", "Астана" с Шитовым вырвала победу у АПОЭЛ

В матче 5-го тура группового турнира Лиги Европы в группе C "Габала" дома уступила "Андерлехту" - 1:3. Если в другом поединке группы "Майнц" не выиграет у "Сент-Этьена", то брюссельцы обеспечат себе место в плей-офф.

В группе B "Астана" одержала волевую победу над АПОЭЛ - 2:1. В составе победителей на поле появился экс-защитник "Динамо" и "Мордовии" Игорь Шитов. За АПОЭЛ 90 минут отыграл Живко Миланов (экс-"Томь"). Клуб из Казахстана сохраняет шансы на выход в плей-офф, если "Олимпиакос" проиграет сегодня "Янг Бойз".

Лига Европы

Групповой турнир

5-й тур

Группа C

"Габала" (Азербайджан) - "Андерлехт" (Бельгия) - 1:3 (1:1)

Голы: Тилеманс, 11 (0:1). Рикардинью, 15 - с пенальти (1:1). Бруно, 90 (1:2). Теодорчик, 90+4 (1:3).

Нереализованный пенальти: Рикардинью, 74 (мимо).

"Габала": Безотосный, Рафаэл Сантос, Вернидуб, Рикардинью, Аббасов, Озобич, Квеквескири, Мамедов, Эюбов, Уикс, Дабо (Гурбанов, 52).

"Андерлехт": Букс, Обрадович, Найтинк, Спаич, Сова, Диего Капель (Бруно, 60), Станчу (Ханни, 70), Ачеампонг (Думбья, 90+4), Дендонкер, Тилеманс, Теодорчик.

Предупреждения: Сова, 28. Дендонкер, 42. Эюбов, 63. Букс, 72.

Удаление: Эюбов, 89.

Судья: Арановский (Украина).'

Группа B

"Астана" (Казахстан) - АПОЭЛ (Кипр) - 2:1 (0:1)

Голы: Эфрем, 31 (0:1). Аничич, 59 (1:1). Деспотович, 84 (2:1).

"Астана": Ерич, Логвиненко, Шитов (Нусербаев, 77), Шомко, Бейсебеков, Аничич, Каньяс, Мужиков (Нургалиев, 81), Максимович, Кабананга (Малый, 90+4), Деспотович.

АПОЭЛ: Ватерман, Миланов, Карлау, Роберто Лаго, Астис, Мораиш, Алонефтис (Артиматас, 35), Эфрем (Янниотас, 81), Винисиус, Де Камаргу (Вандер, 63), Сотириу.

Предупреждения: Шомко, 2. Мораиш, 75. Максимович, 87. Аничич, 89.

Удаление: Астис, 33.

Судья: Блом (Голландия).