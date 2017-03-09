"Андерлехт" обыграл АПОЭЛ

"Андерлехт" в гостевом первом матче 1/8 финала Лиги Европы победил АПОЭЛ – 1:0. Единственный гол встречи забил полузащитник Николае Станчу.

Напомним, что на стадии 1/16 финала бельгийский клуб выбил из борьбы за трофей "Зенит", выиграв дома 2:0 и уступив в гостях 1:3.

Лига Европы

1/8 финала

Первый матч

АПОЭЛ (Кипр) - "Андерлехт" (Бельгия) - 0:1 (0:1)

Гол: Станчу, 29 (0:1).

АПОЭЛ: Ватерман, Миланов, Меркис, Астис (Роберто Лаго, 40), Иоанну, Мораиш, Эфрем (Вандер, 55), Эбесилио (Артиматас, 72), Де Камаргу, Барраль, Янниотас.

"Андерлехт": Рубен Мартинес, Найтинк, Аппиа, Спаич, Нахар, Станчу (Ачеампонг, 80), Дендонкер, Тилеманс, Кипчу (Бруно, 88), Теодорчик (Телин, 59), Ханни.

Предупреждения: Мораиш, 45. Аппиа, 63. Миланов, 68. Телин, 79. Кипчу, 86. Спаич, 86.

Судья: Мануэл Де Соуза Невеш (Португалия).

9 марта. Никосия. GSP.