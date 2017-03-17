"Андерлехт" и "Лион" - в четвертьфинале Лиги Европы

"Андерлехт" обыграл АПОЭЛ в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы - 1:0. Единственный гол в поединке забил нападающий Фрэнк Ачемампонг. Первая встреча между командами завершился с тем же счетом в пользу бельгийцев, которые вышли в четвертьфинал.
"Рома" на своем поле одержала победу над "Лионом" - 2:1. В составе "волков" отличился Кевин Стротман, еще один гол в собственные ворота забил Люка Тузар. За французскую команду забил Муктар Диакаби. Общий счет противостояния - 5:4 в пользу "Лиона".
Лига Европы
1/8 финала
"Андерлехт" (Бельгия) - АПОЭЛ (Кипр) - 1:0 (0:0)
Гол: Ачеампонг, 65 (1:0).
"Андерлехт": Рубен Мартинес, Аппиа, Мбодж, Спаич, Нахар, Станчу (Ачеампонг, 64), Дендонкер, Тилеманс, Кипчу (Бруно, 89), Теодорчик (Телин, 75), Ханни.
АПОЭЛ: Ватерман, Миланов, Меркис, Роберто Лаго, Иоанну, Эбесилио (Ямбере, 57), Артиматас, Де Камаргу (Бертольо, 72), Барраль (Вандер, 77), Сотириу, Янниотас.
Предупреждения: Нахар, 6. Эбесилио, 9. Мбодж, 38. Барраль, 41. Роберто Лаго, 51. Меркис, 71.
Судья: Кульбаков (Белоруссия).
16 марта. Брюссель. Стадион Constant Vanden Stock Stadion.
"Рома" (Италия) - "Лион" (Франция) - 2:1 (1:1)
Голы: Диакаби, 16 (0:1). Стротман, 17 (1:1). Тузар, 60 - в свои ворота (2:1).
"Рома": Алиссон, Фасио, Манолас, Мариу Руй (Перотти, 76), Рюдигер, Бруну Перес (Эль-Шаарави, 59), Де Росси (Тотти, 84), Стротман, Наингголан, Джеко, Салах.
"Лион": Антони Лопеш, Жалле, Морель, Маммана (Янга-Мбива, 78), Диакаби, Вальбуэна (Рафаэл да Силва, 90+1), Гоналон, Толиссо, Тузар, Ляказетт (Фекир, 84), Корне.
Предупреждения: Манолас, 21. Тузар, 28. Стротман, 39. Наингголан, 62. Маммана, 70. Гоналон, 85. Антони Лопеш, 86. Перотти, 89.
Судья: Кошшои (Венгрия).
16 марта. Рим. Стадион Olimpico.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/eurocups/euroleague/2016-2017/playoff/
Thomas_Boy
"Лион", браво! Желаю вам победы в ЛЕ!
01:22
AlexMiron
Лучше бы Андерлехт и Лион вылетели к чертям!
01:07
Doobrovsky-EXTRA
Я скриншот сделаю)))
01:05
Doobrovsky-EXTRA
Вот это ляп! Вот это не профессионализм!!!
01:04
resifi
Общий счет противостояния - 6:3 в пользу римской команды.?????????? Дорогая редакция, что вы курите???? Первый матч Лион -Рома 4:2!!!!
01:04
Luchezarny
уже поменяли)))рому на лион
01:04
Саша ИЗ Симферополя
СЭ вы сбрендили? Какая Рома? Лион выиграл 1 матч 4-2 и после 2матча прошел дальше, что за бред вы написали?
01:02