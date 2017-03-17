"Андерлехт" и "Лион" - в четвертьфинале Лиги Европы

"Андерлехт" обыграл АПОЭЛ в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы - 1:0. Единственный гол в поединке забил нападающий Фрэнк Ачемампонг. Первая встреча между командами завершился с тем же счетом в пользу бельгийцев, которые вышли в четвертьфинал.

"Рома" на своем поле одержала победу над "Лионом" - 2:1. В составе "волков" отличился Кевин Стротман, еще один гол в собственные ворота забил Люка Тузар. За французскую команду забил Муктар Диакаби. Общий счет противостояния - 5:4 в пользу "Лиона".

Лига Европы

1/8 финала

"Андерлехт" (Бельгия) - АПОЭЛ (Кипр) - 1:0 (0:0)

Гол: Ачеампонг, 65 (1:0).

"Андерлехт": Рубен Мартинес, Аппиа, Мбодж, Спаич, Нахар, Станчу (Ачеампонг, 64), Дендонкер, Тилеманс, Кипчу (Бруно, 89), Теодорчик (Телин, 75), Ханни.

АПОЭЛ: Ватерман, Миланов, Меркис, Роберто Лаго, Иоанну, Эбесилио (Ямбере, 57), Артиматас, Де Камаргу (Бертольо, 72), Барраль (Вандер, 77), Сотириу, Янниотас.

Предупреждения: Нахар, 6. Эбесилио, 9. Мбодж, 38. Барраль, 41. Роберто Лаго, 51. Меркис, 71.

Судья: Кульбаков (Белоруссия).

16 марта. Брюссель. Стадион Constant Vanden Stock Stadion.

"Рома" (Италия) - "Лион" (Франция) - 2:1 (1:1)

Голы: Диакаби, 16 (0:1). Стротман, 17 (1:1). Тузар, 60 - в свои ворота (2:1).

"Рома": Алиссон, Фасио, Манолас, Мариу Руй (Перотти, 76), Рюдигер, Бруну Перес (Эль-Шаарави, 59), Де Росси (Тотти, 84), Стротман, Наингголан, Джеко, Салах.

"Лион": Антони Лопеш, Жалле, Морель, Маммана (Янга-Мбива, 78), Диакаби, Вальбуэна (Рафаэл да Силва, 90+1), Гоналон, Толиссо, Тузар, Ляказетт (Фекир, 84), Корне.

Предупреждения: Манолас, 21. Тузар, 28. Стротман, 39. Наингголан, 62. Маммана, 70. Гоналон, 85. Антони Лопеш, 86. Перотти, 89.

Судья: Кошшои (Венгрия).

16 марта. Рим. Стадион Olimpico.