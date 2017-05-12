Андер Эррера: "МЮ" бросил все силы на Лигу Европы и добился своего"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андер Эррера после ответного полуфинала Лиги Европы против "Сельты" (1:1) отметил, что команда была сосредоточена на этом турнире, так как потеряла шансы попасть в Лигу чемпионово через чемпионат. В том случае, если "МЮ" выиграет в финале у "Аякса", то получит путевку в основной раунд ЛЧ.

- Это была сумасшедшая игра. И сегодня, и в прошлом матче мы были лучше, - приводит BT Sport слова Эрреры. - Должны были добиться победы, но не смогли. И все же мы в финале! Изо всех сил старались попасть туда. Нельзя легко выиграть полуфинал. Знаем, что через премьер-лигу у нас почти нет шансов попасть в Лигу чемпионов. Поэтому бросили все силы на Лигу Европы и добились того, чего хотели.

Трансляция матча "Манчестер Юнайтед" - "Сельта"