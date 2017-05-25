Андер Эррера: "Эту победу посвящаем жертвам теракта"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андер Эррера после финального матча Лиги Европы с "Аяксом" (2:0) подчеркнул, что посвящает эту победу жертвам теракта. 22 мая на "Манчестер Арене" произошел теракт после концерта американской певицы Арианы Гранде, в результате которого погибли по меньшей мере 22 человека, более 50 получили ранения.

– Хочу посвятить эту победу жертвам теракта, – приводит BBC слова Эрреры. – Да, это всего лишь футбол. То, что произошло два дня назад, ужасно. Мы хотим мира и уважения. Мы всего лишь футболисты, но у нас есть своя аудитория, и мы хотим, чтобы каждый сделал усилие для всеобщего дела. Это случилось в Манчестере, но всю люди должны объединиться в борьбе за мир и уважение.