Анатолий Мещеряков: "Проиграли одну игру и давайте всех менять – не про нынешний совет директоров "Локомотива"

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков после победы над "Копенгагеном" (2:1) в матче 5-го тура группового турнира Лиги Европы подчеркнул, что клуб не будет принимать безрассудных решений в случае невыполнения задачи на сезон. По его словам, совет директоров принимает только взвешенные решения.

– Отсутствие Гильерме и Чорлуки сильно сказывается на команде? – вопрос Мещерякову.

– Так бывает, что игрок получает травму и выбывает на длительный срок, – начал Мещеряков. – Мы должны быть к такому готовы. Этим и отличается нынешний "Локомотив". Мы – настоящая сплоченная команда, где каждый бьется за своего товарища.

– Потенциальный невыход из группы угрожал бы позициям Семина?

– Мы можем ставить любые задачи, чтобы команда к этому тянулась. Безрассудных решений в любом случае приниматься не будет. В совете директоров умные люди, которые принимают взвешенные решения. Никогда не будет такого: "Ой, проиграл одну игру, все, давайте всех менять!" Это не про нынешний состав совета директоров. (Павел ГУРЕВИЧ)