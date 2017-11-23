23:26 23 ноября | Футбол — Лига Европы

Анатолий Мещеряков: "Проиграли одну игру и давайте всех менять – не про нынешний совет директоров "Локомотива"

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Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков после победы над "Копенгагеном" (2:1) в матче 5-го тура группового турнира Лиги Европы подчеркнул, что клуб не будет принимать безрассудных решений в случае невыполнения задачи на сезон. По его словам, совет директоров принимает только взвешенные решения.

– Отсутствие Гильерме и Чорлуки сильно сказывается на команде? – вопрос Мещерякову.

– Так бывает, что игрок получает травму и выбывает на длительный срок, – начал Мещеряков. – Мы должны быть к такому готовы. Этим и отличается нынешний "Локомотив". Мы – настоящая сплоченная команда, где каждый бьется за своего товарища.

– Потенциальный невыход из группы угрожал бы позициям Семина?

– Мы можем ставить любые задачи, чтобы команда к этому тянулась. Безрассудных решений в любом случае приниматься не будет. В совете директоров умные люди, которые принимают взвешенные решения. Никогда не будет такого: "Ой, проиграл одну игру, все, давайте всех менять!" Это не про нынешний состав совета директоров. (Павел ГУРЕВИЧ)

Локомотив - Копенгаген

 

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Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. 5-й тур
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КОММЕНТАРИИ (1)
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bor_bor

Ой ли?! Но без Палыча стадион опустеет и команда захандрит. Палыч - лучший тренер чемпионата.

23:45 23 ноября