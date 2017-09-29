Анатолий Мещеряков: "Недопонимание между Геркусом и Семиным? Не хочется говорить нецензурные слова"

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков после побед железнодорожников над чешским "Злином" (3:0) в матче 2-го тура Лиги Европы отметил, что его порадует выигрыш турнира. Также он подчеркнул, что недопонимания между президентом клуба Ильей Геркусом и главным тренером Юрием Семиным нет.

- Как относитесь к разговорам о недопонимании между президентом клуба и главным тренером Юрием Семиным?

- Мне не хочется говорить нецензурные слова. Я думаю, что результат команды показывает, что никакого недопонимания нет, что все работают на один результат. Мы все должны порадоваться за команду, которая так играет.

- Вас порадует только первое место в группе?

- Меня порадует Кубок Европы (улыбается). В каждой шутке есть для шутки. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Трансляция матча "Локомотив" – "Злин"