Анатолий Мещеряков: "Мы верим в "Локо" в матче с "Атлетико", "Барса" ведь отыгрывала четыре гола"

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков верит, что в ответной игре 1/8 финала Лиги Европы команда сможет отыграть три мяча у "Атлетико". Первая встреча в Мадриде, напомним, завершилась со счетом 0:3.

– Какие задачи будут стоять перед командой в ответной игре с "Атлетико", учитывая итог первой встречи 0:3? Такое практически не отыгрывается…

– В прошлом году в Лиге чемпионов "ПСЖ" в первом матче выиграл у "Барселоны" 4:0. так что мяч круглый, все бывает.

– Верите, что "Локомотив" сможет совершить подвиг, как "Барселона"?

– Мы в свою команду, футболистов и тренеров верим всегда. (Андрей СИЗЯКИН)

Напомним, что ответный матч "Локомотив" - "Атлетико" состоится в четверг, 15 марта, в Москве и начнется в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.