Анатолий Мещеряков: "Матч в Хабаровске? Пусть соответствующие футбольные структуры решают"

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков после матча 5-го тура Лиги Европы против "Копенгагена" (2:1) отметил, что игра была сложной. По его словам, футболисты испытывали давление в связи с тем, что железнодорожникам было необходимо побеждать. И при этом выразил надежду, что никто из подопечных Юрия Семина не получит травму в гостевой встрече 18-го тура премьер-лиги со "СКА-Хабаровском" (в понедельник в дальневосточном городе ожидается до минус 20 градусов).

- Матч получился тяжелым, "Копенгаген" - сильный соперник, - сказал Мещеряков. - Но наша команда справилась. Вначале было видно, что результат несколько давлел над игроками. Благодарен футболистам, что, несмотря на пропущенный гол, они смогли переломить ситуацию. Спасибо и болельщикам, которые в такую не самую комфортную погоду собрались в достаточно большом количестве и тепло поддерживали команду.

- В Хабаровске будет еще холоднее, чем сегодня.

- Говорят, что в понедельник и во вторник будет некое потепление. Но в воскресенье играть молодежке в минус 20… Пусть соответствующие властные футбольные структуры решают в конкретный момент времени.

- Не боитесь, что игроки могут получить травмы на таком морозе, как то случилось с футболистами ЦСКА?

- Тьфу-тьфу-тьфу! Надеюсь, нет! (Павел ГУРЕВИЧ)