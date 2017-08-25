Анатолий Мещеряков: "Локо" обязан выходить в плей-офф Лиги Европы. И точка"

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков считает, что железнодорожники обязаны выходить в плей-офф Лиги Европы. Напомним, что сегодня в Монако состоялась жеребьевка группового турнира Лиги Европы. Железнодорожники попали в группу F с датским "Копенгагеном", молдавским "Шерифом" и чешским "Злином".

- Соперники проходимые. Мы обязаны выходить из группы, точка, - приводит ТАСС слова Мещерякова. - С таким уровнем состава команды - тем более. Вообще, перед тренерским штабом изначально ставилась задача попадания в плей-офф Лиги Европы.