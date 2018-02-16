12:26 | Футбол — Лига Европы

Анатолий Мещеряков: "Игру Фернандеша в матче с "Ниццей" выделять не стоит"

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Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков отметил, что полузащитник команды Мануэл Фернандеш забил три мяча в матче 1/16 финала Лиги Европы с "Ниццей" (3:2) благодаря хорошей игре всей команды. Он также добавил, что эта встреча позволяет с оптимизмом смотреть вперед.

 
Четверг. Ницца. &quot;Ницца&quot; - &quot;Локомотив&quot; - 2:3. 45-я минута. Мануэл ФЕРНАНДЕШ (№ 4) с пенальти забил свой первый гол в этом матче.Нам это не с-Ницца! Фернандеш спас "Локомотив"

Отметим, что железнодорожники по ходу матча уступали со счетом 0:2.

При несомненном мастерстве Ману каждый его забитый мяч - результат слаженных действий всей команды, - цитирует ТАСС Мещерякова. - То, что такая химия есть внутри команды, большая заслуга тренерского штаба, менеджмента и всех игроков, которые получают удовольствие от того, что происходит на поле. Из футболистов никого не выделяю, на поле играют 11 человек, и если хотя бы один выбивается из механизма, то результат не приходит. Для нас каждый игрок является ключевым и незаменимым.

У нас одна цель - выигрывать каждую следующую игру. Турнирных задач нет, самое неблагодарное - это делать прогнозы на то, как далеко мы можем пройти. Это пока только одна игра, но она позволяет с оптимизмом смотреть вперед и показывает, что команда идет в правильном направлении.

В текущем сезоне на счету Фернандеша 12 голов и 6 передач в 29 матчах во всех клубных турнирах.

Трансляция матча "Ницца" - "Локомотив" //
Календарь и результаты матчей плей-офф Лиги Европы

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4965146

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Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. 1/16 финала
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
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alex-ls

Если не выделяешь, то что не продал в Интер?

14:09

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