Анатолий Мещеряков: "Игру Фернандеша в матче с "Ниццей" выделять не стоит"

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков отметил, что полузащитник команды Мануэл Фернандеш забил три мяча в матче 1/16 финала Лиги Европы с "Ниццей" (3:2) благодаря хорошей игре всей команды. Он также добавил, что эта встреча позволяет с оптимизмом смотреть вперед.

Отметим, что железнодорожники по ходу матча уступали со счетом 0:2.

- При несомненном мастерстве Ману каждый его забитый мяч - результат слаженных действий всей команды, - цитирует ТАСС Мещерякова. - То, что такая химия есть внутри команды, большая заслуга тренерского штаба, менеджмента и всех игроков, которые получают удовольствие от того, что происходит на поле. Из футболистов никого не выделяю, на поле играют 11 человек, и если хотя бы один выбивается из механизма, то результат не приходит. Для нас каждый игрок является ключевым и незаменимым.

У нас одна цель - выигрывать каждую следующую игру. Турнирных задач нет, самое неблагодарное - это делать прогнозы на то, как далеко мы можем пройти. Это пока только одна игра, но она позволяет с оптимизмом смотреть вперед и показывает, что команда идет в правильном направлении.

В текущем сезоне на счету Фернандеша 12 голов и 6 передач в 29 матчах во всех клубных турнирах.

Трансляция матча "Ницца" - "Локомотив" //

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