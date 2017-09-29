Анатолий Мещеряков: "Хотелось бы увидеть больше голов "Локомотива"

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков после победы над чешским "Злином" (3:0) в матче 2-го тура группового турнира Лиги Европы отметил, что хотелось увидеть больше голов в ворота соперника. По его словам, команда выиграла эту встречу на классе.

- В первом домашнем матче в Лиге Европы на своем стадионе команда порадовала болельщиков, - сказал Мещеряков. - С первых минут "Локомотив" начал атаковать, и это принесло определенный результат. А дальше команда показала свой класс, и никаких опасных моментов у наших ворот не было. Хотелось забить еще, но и этот результат, думаю, порадовал болельщиков.

- Мануэл Фернандеш оформил быстрый хетт-трик. Как думаете, тренер сборной Португалии обратит на него внимание после этого?

- Я думаю, состав там уже назван. Надеюсь, что помимо Эдера он обратит внимание и на Фернандеша. Это было бы приятно для нас. Но вообще это решает главный тренер в зависимости от собственных задач. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)