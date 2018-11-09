Анатолий Бышовец: "Зенит" справится с ЦСКА и без Дзюбы"

Бывший главный тренер "Зенита", сборных СССР и России Анатолий Бышовец поделился с "СЭ" мнением по поводу игры сине-бело-голубых во вчерашнем гостевом матче 4-го тура Лиги Европы с "Бордо" (1:1) и выразил свою точку зрения на перспективы питерцев в воскресной выездной встрече 14-го тура РПЛ с ЦСКА.

После четырех туров питерцы лидируют в группе С, набрав 8 очков, второй идет чешская "Славия"(7), третьим – "Копенгаген" (5), замыкает квартет "Бордо" (1).

– Как вам "Зенит" во Франции без Дзюбы и Ивановича? – вопрос Бышовцу.

– Отсутствие двух ведущих футболистов обороны и атаки сказалось и на надежности защиты, и на нападении. Этих ребят явно не хватало. Питерцы играли без инициативы и голевых моментов. Но, думаю, что "Зенит" и рассчитывал дейстсовать рационально, поскольку впереди матч с ЦСКА. Отмечу, что команда Семака удачно использовала замены, благодаря чему прибавила в скорости, что стало неожиданностью для соперника. Считаю, что результат получился закономерным, хотя "Бордо" смотрелся активнее.

– Есть вероятность, что Дзюба не сыграет и с ЦСКА. Справится ли "Зенит" без него?

– Думаю, да. Армейцы сейчас испытывают объективные трудности, связанные с составом и психологическим состоянимем после поражения от "Ромы". Потери Фернандеса и Облякова из-за травм станут большим испытанием для молодого коллектива. У "Зенита" больше ресурсов, чем у ЦСКА и это скажется на окончательном результате. Питерцы объективно способны рассчитывать на победу.

– Как вам работа Семака в "Зените" в целом?

– Сергея отличает самокритичность и реальная оценка того, что происходит. Не видно каких-то революционных решений, но по сравнению с прошлым сезоном команда изменилась в лучшую сторону – и обстановка в коллективе, и отношение футболистов к делу. Впереди у Семака еще много работы, но то, что она носит осмысленный характер, очевидно уже сейчас. (Елена Григорьевская)