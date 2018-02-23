Анатолий Бышовец: "Зенит", ЦСКА и "Локомотив" могут выйти в четвертьфинал Лиги Европы"

Бывший главный тренер сборных СССР, России, "Зенита" и "Локомотива" Анатолий Бышовец подвел итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы. По мнению Бышовца, все российские клубы могут выйти в следующий раунж. Напомним, что ЦСКА сыграет с "Лионом", "Локомотив" – с "Атлетико", а "Зенит" – с "Лейпцигом".

– Все соперники на порядок выше наших клубов, особенно "Атлетико" и "Лейпциг", - отметил Бышовец. - Не сказал бы, что из них можно составить группу смерти. В матчах против "Ниццы", "Селтика" и "Црвены Звезды" наши команды продемонстрировали футбол хорошего уровня и закономерно победили. Рад, что нам удалось в сложной ситуации показать достаточно качественный футбол. Обольщаться не надо, в целом шансы есть.

- Видите все три наших клуба в четвертьфинале Лиги Европы?

- Я настроен оптимистично. Есть шансы. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Все пары 1/8 финала Лиги Европы