18:51 23 февраля | Футбол — Лига Европы

Анатолий Бышовец: "Зенит", ЦСКА и "Локомотив" могут выйти в четвертьфинал Лиги Европы"

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Бывший главный тренер сборных СССР, России, "Зенита" и "Локомотива" Анатолий Бышовец подвел итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы. По мнению Бышовца, все российские клубы могут выйти в следующий раунж. Напомним, что ЦСКА сыграет с "Лионом", "Локомотив" – с "Атлетико", а "Зенит" – с "Лейпцигом".

– Все соперники на порядок выше наших клубов, особенно "Атлетико" и "Лейпциг", - отметил Бышовец. - Не сказал бы, что из них можно составить группу смерти. В матчах против "Ниццы", "Селтика" и "Црвены Звезды" наши команды продемонстрировали футбол хорошего уровня и закономерно победили. Рад, что нам удалось в сложной ситуации показать достаточно качественный футбол. Обольщаться не надо, в целом шансы есть.

- Видите все  три наших клуба в четвертьфинале Лиги Европы?
- Я настроен оптимистично. Есть шансы. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Все пары 1/8 финала Лиги Европы

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
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triftong

дяд

20:53 23 февраля

Спринт

Самый оптимистический вариант - 2 команды в 1/4 финала Лиги Европы. Главное выбить лионский "Олимпик", в плане борьбы с Францией в таблице коэффициентов УЕФА.

19:38 23 февраля

novic

Наши все могут. Обгадиться тоже могут.

19:21 23 февраля

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