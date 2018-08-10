Анатолий Бышовец: "Счет 0:4 говорит о проблемах в обороне "Зенита"

Бывший главный тренер "Зенита" Анатолий Бышовец после поражения петербуржцев от минского "Динамо" (0:4) в матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы выразил уверенность, что сине-бело-голубые могут отыграться, но для этого важно не пропустить на своем поле. Ответная игра пройдет в четверг, 16 августа.

– Реально ли отыграть в ответном матче четыре мяча?

– Думаю, что вполне можно забить определенное количество мячей, которые устроили бы "Зенит", но меня больше беспокоит, как не пропустить. Вот вопрос, который стоит сегодня перед "Зенитом", учитывая, что количество пропущенных мячей говорит о проблемах в обороне.

– Если "Зенит" останется без еврокубков, это будет катастрофа?

– Результат, конечно, малоприятный для команды и игроков. Тренерам даже больших команд не всегда удается найти возможность, чтобы внести коррективы по составу без последствий, играя на два фронта. Подготовленность всех без исключения футболистов должна быть адекватной. Это тонкий момент. Замены в составе не всегда получаются равноценными и к этому надо быть готовым. Игроки, прежде всего, должны быть оптимально подготовленными физически и психологически. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

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