Анатолий Бышовец: "Неоднозначные впечатления от победы "Зенита", но за Семака рад"

Бывший главный тренер "Зенита" Анатолий Бышовец после победы в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы над минским "Динамо" (8:1, 8:5 – по сумме двух матчей) отметил, что наставнику петербургского клуба Сергею Семаку удалось вселить в своих игроков уверенность.

– Впечатления от победы "Зенита" остались неоднозначные, – сказал Бышовец. – Единственное, есть безоговорочное удовлетворение от того, что "Зенит" выиграл. Рад за Семака, и рад, что я не ошибся в том, что верил в него. Матч складывался достаточно сложно, с учетом результата первой встречи. И выбор тактики, и выбор состава был решающим фактором в окончательном результате. Конечно, был некоторый дискомфорт после удаления Паредеса. "Зениту" пришлось играть в меньшинстве, и мне кажется, это несколько озадачило команду. Но, тем не менее, окончательный результат закономерен. Все-таки "Зенит" имеет преимущество в уровне футболистов. Ну а главное, что Семаку удалось внести уверенность в игроков, в окончательном результате. Это было очевидно с первых минут. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)