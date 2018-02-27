Анатолий Бышовец: "Итог противостояния "Зенита" с "Лейпцигом" абсолютно непредсказуем"

Бывший главный тренер "Зенита" и "Локомотива" Анатолий Бышовец отметил, что питерцам было бы проще, если бы им достался "Лион" в 1/8 финала Лиги Европы. Бышовец также добавил, что итог противостояния сине-бело-голубых с "Лейпцигом" абсолютно непредсказуем.

– "Лион" играет в открытый футбол, это очень сильная, атакующая команда, – цитируют "Известия" Бышовца. – ЦСКА будет непросто пройти этот клуб, особенно с учетом проблем армейцев, связанных, прежде всего с потерей из-за травм ряда игроков оборонительного плана. Это может стать ключевым фактором в противостоянии.

Команда из Лейпцига – очень неприятный оппонент для "Зенита". Они много прессингуют и умеют разрушать игровые связи соперника. Для питерцев было бы лучше, если бы им попался тот же "Лион", играющий в открытый футбол. С французами подопечным Манчини было бы проще. А вот итог противостояния с "Лейпцигом" абсолютно непредсказуем.

Все французские команды имеют шансы продолжить борьбу в Европе, поэтому догнать их будет непросто. Однако наши клубы уже проделали серьезную работу и добились результатов, которые многие считали невозможными. Посмотрим, что будет дальше. Уровень игры отечественных клубов в 1/16 Лиги Европы вселяет оптимизм и позволяет задуматься о большем.

Напомним, что 23 февраля в Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. По ее итогам определились соперники российских команд: "Локомотив" сыграет с испанским "Атлетико", "Зениту" предстоит игра против немецкого "Лейпцига", ЦСКА встретится с французским "Лионом". Первые матчи пройдут 8 марта, ответные - 15 марта.