Анатолий Бышовец: "Итог противостояния "Зенита" с "Лейпцигом" абсолютно непредсказуем"

Бывший главный тренер "Зенита" и "Локомотива" Анатолий Бышовец отметил, что питерцам было бы проще, если бы им достался "Лион" в 1/8 финала Лиги Европы. Бышовец также добавил, что итог противостояния сине-бело-голубых с "Лейпцигом" абсолютно непредсказуем.
– "Лион" играет в открытый футбол, это очень сильная, атакующая команда, – цитируют "Известия" Бышовца. – ЦСКА будет непросто пройти этот клуб, особенно с учетом проблем армейцев, связанных, прежде всего с потерей из-за травм ряда игроков оборонительного плана. Это может стать ключевым фактором в противостоянии.
Команда из Лейпцига – очень неприятный оппонент для "Зенита". Они много прессингуют и умеют разрушать игровые связи соперника. Для питерцев было бы лучше, если бы им попался тот же "Лион", играющий в открытый футбол. С французами подопечным Манчини было бы проще. А вот итог противостояния с "Лейпцигом" абсолютно непредсказуем.
Все французские команды имеют шансы продолжить борьбу в Европе, поэтому догнать их будет непросто. Однако наши клубы уже проделали серьезную работу и добились результатов, которые многие считали невозможными. Посмотрим, что будет дальше. Уровень игры отечественных клубов в 1/16 Лиги Европы вселяет оптимизм и позволяет задуматься о большем.
Напомним, что 23 февраля в Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. По ее итогам определились соперники российских команд: "Локомотив" сыграет с испанским "Атлетико", "Зениту" предстоит игра против немецкого "Лейпцига", ЦСКА встретится с французским "Лионом". Первые матчи пройдут 8 марта, ответные - 15 марта.
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serzheo
Лион - попсовая команда, как и весь чемп Франции, который мы уже давно достали бы по коэфам, если бы ЦСКА не динамил ЛЧ, со своим вечным четвертым. Очень символично, что именно ЦСКА играет с Францией. Что из себя представляет Лион мы наблюдали пару лет назад, когда Зенит возил его моськой по газону в обеих играх ЛЧ ( 0 2 и 3 1), Лион шел вторым у себя в согазе, опосля ПСЖ. Так что ЦСКА обязан его проходить. Про Лейпциг и говорить нечего - это вообще хто?...
14:05