Анатолий Бышовец: "Целью "Зенита" в Лиге Европы должен быть как минимум полуфинал"

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец выразил мнение, что "Зенит" в Лиге Европы должен как минимум доходить до полуфинала. Сегодня подопечные Мирчи Луческу проведут гостевой матч 1-го тура группового турнира против "Маккаби".

– Как минимум надо говорить о полуфинале или финале турнира, – приводит "Р-Спорт" слова Бышовца. – Можно говорить, что "Зенит" сейчас обрел сбалансированность в своей игре. К старту Лиги Европы команда подходит в оптимальном состоянии. "Маккаби" уступает питерцам и по опыту, и по уровню игроков. Да, "Зенит" привык играть в Лиге чемпионов против топовых соперников, но побеждать их не привык. После прошлого года, учитывая амбициозность Луческу и желание игроков реабилитироваться, думаю, "Зенит" стартует успешно.