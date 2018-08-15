Анатолий Байдачный: "Зенит" способен собраться и забить несколько голов "Динамо", но 4 вряд ли"

Бывший нападающий и главный тренер минского "Динамо" Анатолий Байдачный считает, что "Зенит" не сможет выбить минчан из Лиги Европы после крупного поражения в первом матче (0:4). По его мнению, тренерский штаб не позволит белорусской команде расслабиться в ответной встрече.

– Понятно, что "Зенит" способен собраться и забить несколько голов "Динамо", но с нынешней игрой питерцев в атаке вряд ли получится провести хотя бы четыре мяча, – цитируют "Известия" Байдачного. – Сейчас в чемпионате России команда не без труда забивает по одному голу в каждой игре, а тут ведь надо еще и не пропустить. В любом случае у Минска сейчас далеко не "плюшевая" команда, чтобы дать петербуржцам разгромить себя. Их главный тренер Сергей Гуренко много играл в России и Европе и имеет уже немаленький тренерский опыт. Он точно не даст своим подопечным расслабиться.

"Зенит" – "Динамо" Минск: Лига Европы, 3-й отборочный раунд, ответный матч, 16 августа 2018, онлайн-трансляция, 20.00 (мск)​