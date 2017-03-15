Алиссон: "У "Ромы" есть 90 минут, чтобы исправить ситуацию в противостоянии с "Лионом"

Голкипер "Ромы" Алиссон верит, что его команда может обыграть "Лион" в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. По его мнению, поражение в первой встрече во Франции со четом 2:4 исключит недооценку соперника.

- Ожидаю, что нас ждет аналогичный первому матч, хотя и с другим результатом, - цитирует Football Italia Алиссона. - "Лион" - сильная команда, как и "Рома". Сейчас остается лишь повторить то, что мы делаем на тренировках. Результат первого матча был не таким, как мы хотели, но у нас есть 90 минут, чтобы все исправить. Это еще не конец. В каком-то смысле, поражение со счетом 2:4 может помочь нам психологически. Теперь у нас не будет риска недооценивать соперника. Знаем на что способны и что должны сделать для выхода в 1/4 финала. Нужно верить в себя.