Али Узденов: "Игроки "Ростова" не будут мальчиками для битья в матчах с "Манчестер Юнайтед"

Член совета директоров "Ростова" Али Узденов отметил, что в клубе с радостью восприняли результат жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы. Ростовчанам предстоит встретиться с "Манчестер Юнайтед". Матчи пройдут 9 и 16 марта.

- На результат жеребьевки мы отреагировали с радостью, - приводит "Р-Спорт" слова Узденова. - Ребята и тренерский штаб готовы играть с любой командой, тем более с "Манчестер Юнайтед". Такие матчи будут большим праздником для болельщиков и для Ростова-на-Дону. В этом противостоянии мы доверимся Бердыеву и его штабу, а сами будем болеть. Мальчиками для битья мы не будем.