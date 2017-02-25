07:55 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Али Узденов: "Игроки "Ростова" не будут мальчиками для битья в матчах с "Манчестер Юнайтед"

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Член совета директоров "Ростова" Али Узденов отметил, что в клубе с радостью восприняли результат жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы. Ростовчанам предстоит встретиться с "Манчестер Юнайтед". Матчи пройдут 9 и 16 марта.

- На результат жеребьевки мы отреагировали с радостью, - приводит "Р-Спорт" слова Узденова. - Ребята и тренерский штаб готовы играть с любой командой, тем более с "Манчестер Юнайтед". Такие матчи будут большим праздником для болельщиков и для Ростова-на-Дону. В этом противостоянии мы доверимся Бердыеву и его штабу, а сами будем болеть. Мальчиками для битья мы не будем.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20170224/1116801499.html

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Материалы сюжета: Лига Европы-2016/17. 1/8 финала
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