Алексей Зинин: "Против "Фенербахче в Турции важно будет выдержать стартовые 20 минут"

Спортивный директор "Краснодара" Алексей Зинин отметил, что соперник "быков" по 1/16 финала Лиги Европы - "Фенербахче" - это так называемый средний вариант из возможных. По его словам, во время предсезонных сборов в подготовку команды могут быть внесены некоторые корректировки по играм со спарринг-партнерами с учетом жребия, который сегодня выпал краснодарцам.

- "Фенербахче" - средний вариант, - сказал Зинин в эфире "Матч ТВ". - Могло быть лучше, могло быть хуже. Но, наверное, из тех команд, которые оставались, это неплохой вариант. Мы спокойно восприняли результаты жеребьевки. Для нас встреча с "Фенербахче" будет первым матчем в сезоне, а соперник будет находиться на ходу, у них чемпионат будет в самом разгаре.

Главное будет выдержать стартовые 20 минут в Турции, потому что против турецких клубов нелегко играть, особенно с учетом того, как у них болельщики поддерживают команду. Мы себя уважаем, никаких шапкозакидательских настроений нет, и наоборот, смотреть снизу вверх мы тоже ни на кого не будем. Будем серьезно готовиться.

Нужно понимать, что в этот раз подготовка будет проходить под руководством другого тренерского штаба. Вполне возможно, что будут некоторые корректировки по спаррингам во время предсезонных сборов, чтобы играть с командами, похожими по типу игры на "Фенербахче". В остальном все идет по плану.