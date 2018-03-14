Алексей Миранчук: "Приятно слышать похвалу от Симеоне"

Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук перед ответным матчем 1/8 финала Лиги Европы с "Атлетико" отметил, что у его команды есть шансы пройти соперника.

– Диего Симеоне перед матчем отметил вас с братом. Как восприняли его слова?

– Само собой приятно слышать похвалу в свой адрес. Но это не повлияло на мою игру. И игру брата тоже.

– Многие говорят о том, что матч с "Атлетико" – это огромный опты. Согласны с этим?

– Безусловно. Не так часто мы играем с такими топовыми клубами. Это проверка для каждого из нас. Рад, что нам в соперники досталась такая команда, и мы можем себя проявить.

– После первого матча счет 0:3. Верите, что можно это отыграть?

– Мы сыграли в чемпионате, победили и подняли себе настроение. Шанс в футбол есть всегда. Много показательных матчей, где можно все исправить. Поэтому надежда есть, постараемся сделать все возможное. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Матч "Локомотив" – "Атлетико" пройдет в четверг, начало в 19:00 – по московскому времени. Первая игра завершилась победой испанского клуба 3:0.