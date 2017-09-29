Алексей Миранчук: "Мне не показалось, что "Локомотив" сдал во втором тайме"

Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук не считает, что его команда сдала во втором тайме матча 2-го тура группового турнира Лиги Европы против "Злина" (3:0). Также он отметил, что рад за одноклубника Мануэла Фернандеша​, оформившего хет-трик.

- Мы здорово начали, забили еще и потом уже держали инициативу, - цитирует пресс-служба УЕФА Миранчука. - После перерыва соперник побежал вперед, началась игра, похожая на "качели". Мне не показалось, что мы сдали во втором тайме. Очень рад за Ману, не припомню таких быстрых хет-триков. Теперь у нас четыре очка. Верим в свои силы, планируем выйти из группы и пройти максимально далеко.

Трансляция матча "Локомотив" – "Злин"