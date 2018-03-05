Алексей Миранчук: "Атлетико" проиграл "Барселоне", значит какие-то проблемы у мадридцев есть"

Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук в преддверии матча 1/8 финала Лиги Европы с "Атлетико" заявил, что его команде нужно восстановиться после матча 21-го тура чемпионата России со "Спартаком" (0:0). Встреча в Мадриде намечена на 8 марта.

– Нужно восстановиться, перестроиться и начать подготовку к матчу, – цитирует официальный сайт клуба Миранчука. – "Атлетико" уступил "Барселоне", значит, какие-то проблемы у них все-таки есть.