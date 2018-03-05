20:45 5 марта | Футбол — Лига Европы

Алексей Миранчук: "Атлетико" проиграл "Барселоне", значит какие-то проблемы у мадридцев есть"

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Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук в преддверии матча 1/8 финала Лиги Европы с "Атлетико" заявил, что его команде нужно восстановиться после матча 21-го тура чемпионата России со "Спартаком" (0:0). Встреча в Мадриде намечена на 8 марта.

– Нужно восстановиться, перестроиться и начать подготовку к матчу, – цитирует официальный сайт клуба Миранчука. – "Атлетико" уступил "Барселоне", значит, какие-то проблемы у них все-таки есть.

Дополнительная информация

http://www.fclm.ru/ru/publications/news/17416

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Roma_Totti

Сказал как буд то Атлетико проиграла Хетафе или Малаге, если проигрываешь Барсе это не значит что есть проблемы, Антоха умник наш.))))))

21:09 5 марта

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