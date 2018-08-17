16:09 | Футбол — Лига Европы

Алексей Миллер - о победе "Зенита" над минским "Динамо": "Такого Россия и Европа еще не видели"


Председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер заявил, что вчерашняя победа петербургского клуба над минским "Динамо" (8:1) в ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы уже вошла в историю.

- Это триумфальная победа "Зенита", Сергея Семака – из серии "великие игры УЕФА", - цитирует Миллера официальный сайт сине-бело-голубых. - Она уже вошла в историю. Такого Россия и Европа еще не видели. Молодцы! "Зенит" – чемпион!

"Зенит" прошел в четвертый отброчный раунд Лиги Европы по сумме двух матчей (8:5), где встретится с "Мольде". Матчи пройдут 23 и 30 августа. Жеребьевка группового турнира пройдет 31 августа в Монако.

"Зенит" - "Динамо" Минск - 8:1. Видео всех голов! //
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Дополнительная информация

https://fc-zenit.ru/news/2018-08-17-aleksey-miller-takogo-rossiya-i-evropa-eshche-ne-videli-eta-igra-uzhe-voshla-v-istoriyu-uefa.htm

Материалы сюжета: Лига Европы-2018/19. Отбор для "Зенита" и "Уфы"