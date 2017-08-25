Алексей Игонин: "Жребий мог бы быть лучше, только если бы соперников "Зениту" определяли не вслепую"

Бывший полузащитник "Зенита" Алексей Игонин отметил, что сине-бело-голубые являются фаворитами группы L с "Реал Сосьедад", "Русенборгом" и "Вардаром" в Лиге Европы. Он также добавил, что санкт-петербургской команде нужно не только выйти из группы, но и набрать как можно больше очков в таблице коэффициентов УЕФА.

– Что можете сказать о жеребьевке? – вопрос Игонину.

– Хороший жребий. Он мог бы быть лучше только в том случае, если б соперников "Зениту" определяли не вслепую, а намеренно. "Реал Сосьедад" – очень приличная команда, но двух других соперников "Зенит" уже точно должен обыгрывать уверенно. Здесь стоит не только вопрос выхода, но и вопрос набора очков в таблицу коэффициентов. Надеюсь, их "Зениту" удастся набрать как можно больше.

– Можно ли назвать "Зенит" фаворитом группы?

– Да, естественно, можно.

– По силам ли команде Манчини повторить прошлогодний успех на групповом этапе?

– Может быть, но первостепенная задача – выход из группы и количество очков в таблицу коэффициентов. Плюс на момент решающих игр мы будем понимать, в какой форме "Зенит" и сможет ли он решать эти задачи. Если команда будет на ходу, конечно, она сможет думать о всевозможных рекордах.

– Не кажется ли вам, что для пока еще "сырого" "Зенита" Лига Европы даже более подходящий турнир, чем Лига чемпионов?

– Нет, конечно. Все прекрасно понимают, что это второй или третий по значимости турнир. Турнир не такой известный и амбициозный. Я думаю, что любая команда в любом состоянии Лиге Европы предпочла бы Лигу чемпионов. (Артем РЯБОВОЛ)

"Зениту" достался "Реал Сосьедад", "Локомотиву" - "Копенгаген". Результаты жеребьевки Лиги Европы