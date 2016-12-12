Алексей Игонин: "Зениту" досталась средняя команда"

Экс–полузащитник "Зенита" Алексей Игонин прокомментировал итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы для питерцев. Команда Мирчи Луческу встретится с "Андерлехтом".

– Как оцениваете жеребьевку?

– Досталась средняя европейская команда. Посмотреть будет интересно. В первую очередь это покажет то, насколько "Зенит" сейчас готов играть с добротными клубами Старого Света.

– Кто в этой паре фаворит?

– Статус "Зенита" повыше, поэтому – он. Быть может, неявным, но фаворитом его считать следует.

– Как далеко "Зенит" может пойти в турнире?

– Все ждут как минимум выхода в финал. "Зенит" уже брал этот трофей, и болельщики знают вкус победы. К тому же амбициозное руководство питерцев явно ставит перед командой именно эту задачу. "Зенит" прибавляет по сравнению с началом сезона, поэтому, если все пойдет по плану, команде по силам выполнить задачу. (Артем РЯБОВОЛ)