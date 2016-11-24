Алексей Игонин: "В матче "Зенит" - "Маккаби" я бы поставил на ничью"

Экс-игрок "Зенита" Алексей Игонин отметил, что матч 5-го тура группового турнира Лиги Европы против "Маккаби" может завершиться вничью. По его словам, питерская команда не будет форсировать события на поле. Ранее "Зенит" обеспечил себе первое место в группе, одержав четыре победы подряд.

- Открытой вряд ли будет игра, - приводит "Р-Спорт" слова Игонина. - Есть турнирные задачи, есть следующие матчи в чемпионате России. Думаю, что "Зенит" не будет распыляться с первых минут, а будет играть по счету. Я бы поставил на ничью. Если "Зенит" справится и не будет ошибок в обороне, то на нулевую.

Сейчас, как я понимаю, не все ладно у Луческу с составом. Сегодня выйдут те, кто готов. У нас достаточно много травмированных футболистов, физически тоже есть у кого-то проблемы – много игр, достаточно серьезная нагрузка. Небольшой выбор у тренера, а учитывая то, что он старается использовать лучших футболистов, вряд ли сегодня дадут кому-то отдохнуть.