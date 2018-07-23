Алексей Игонин: "Против словаков "Зениту" будет тяжелее - они упертые бойцы"

Экс-капитан "Зенита" Алексей Игонин прокомментировал "СЭ" результаты жеребьевки 3-го отборочного раунда Лиги Европы. Команда Сергей Семака встретится с победителем пары ДАК (Словакия) - "Динамо" (Минск, Белоруссия).

- Не думаю, что "Зениту" непринципиально, с кем из этих двух команд играть, - отметил Игонин. - У клуба же стоят задачи пройти как можно дальше. Но мы помним, что на таких этапах у питерцев не всегда все получалось: то ли готовность оказывалась не стопроцентная, то ли как-то не очень серьезно относились. Поэтому хотелось бы, чтобы в этом раунде достался соперник попроще. Мы не очень ценим экс-югославские и словацкие команды, но когда на сборах играем с ними товарищеские матчи, понимаем - и в футболе толк знают, и с характером. Не буду сравнивать чемпионаты Словакии и Белоруссии, но против словаков тяжело придется - они упертые бойцы. (Игорь НОВИКОВ)

Все пары 3-го отборочного раунда Лиги Европы