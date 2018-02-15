04:23 | Футбол — Лига Европы

Алексей Березуцкий и Жамалетдинов вернулись в общую группу


Защитник ЦСКА Алексей Березуцкий и форвард Тимур Жамалетдинов вернулись в общую группу. Как сообщает официальный сайт армейцев, футболисты могут тренироваться на равных с другими партнерами.

Напомним, что Березуцкий получил перелом малоберцовой кости в ноябре прошлого года, а Жамалетдинов травмировал голеностоп во время сбора в Испании.

Ранее главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко заявил, что Березуцкий теоретически может сыграть в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы с "Црвеной Звездой". Первая встреча закончилась со счетом 0:0.

 

Дополнительная информация

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/aleksey-berezutskiy-i-timur-zhamaletdinov-vernulis-v-obshchuyu-gruppu/

Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. 1/16 финала
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