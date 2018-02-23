Александр Селихов: "Смерть полицейского в Бильбао - печальное событие"

Голкипер "Спартака" после победы над "Атлетиком" (2:1) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы отметил, что команде не хватило 10 минут, чтобы сравнять счет в противостоянии. Команда уступила в первой встрече со счетом 1:3 и вылетела из турнира.

- Команда продемонстрировала бешеную самоотдачу, - заявил Селихов. - Жаль, не хватило десяти минут. С выходом Зе Луиша стали агрессивнее в атаке. В целом сыграли здорово.

- В концовке испанцы тянули время. Раздражало?

- На последних минутах их действительно немного затрусило. Но победителей не судят. У них было преимущество после первого матча, поэтому они особо не торопились. Но это хорошая, сильная команда.

- "Спартак" стал единственным российским клубом, который не вышел в следующую стадию Лиги Европы. В чемпионате страны это дает ему преимущество?

- Возможно.

- Когда узнали, что сыграете?

- Когда приехали на стадион. До этого все готовились на равных.

- О беспорядках перед матчем слышали?

- Только после финального свистка, в раздевалке. Администраторы сказали. Смерть полицейского - печальное событие. Но мне сложно рассуждать на эту тему. (Филипп ПАПЕНКОВ)

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