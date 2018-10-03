Александр Самедов: "Если хотим выйти из группы, то нужно хорошо сыграть с "Вильяррелом"

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов в преддверии матча 2-го тура группового турнира Лиги Европы против "Вильярреала" в интервью клубной пресс-службе отметил, что команде необходимо добиться результата. По его словам, важно быть сконцентрированными все девяносто минут.

– В преддверии матча с "Вильярреалом" в Лиге Европы вам наверняка было бы интересно вспомнить события встречи 2004 года, в которых вы принимали непосредственное участие и отметились двумя голевыми передачами...

– Ох, да. Кстати, ведь действительно мы уже встречались с "Вильярреалом". Это был Кубок Интертото – 2004. Мы провели две игры. Помню, что в гостях уступили – 0:1. У испанцев выступал очень сильный нападающий Андерсон, бразилец. В "Лужниках" мы сыграли вничью – 2:2. Говорите, сделал две голевые передачи? Здорово! Если честно, именно это стерлось из памяти. Хотя помню, что у нас оба мяча забил Роман Павлюченко.

– И вы ему дважды посодействовали. В первом голе эффектно прошли по флангу и в штрафной отдали мяч Павлюченко, который находился на линии вратарской, откуда он послал его в сетку, а во втором – прицельно навесили, и Роман головой поразил ворота соперника.

– Да, припоминаю! Надо пересмотреть. Теперь понимаю, почему перед матчем с испанцами именно я даю интервью для программки. (Улыбается.) "Вильярреал" – сильная команда. Помимо бразильца Андерсона, у них в то время был еще и известный аргентинец Рикельме, но с нами он не играл из-за травмы…И все равно с испанцами было весьма непросто. Дома мы вели в счете, но, к сожалению, не смогли удержать победу. И все-таки это было так давно! 2004 год… В этом сезоне, когда узнал соперников в групповом этапе Лиги Европы, если честно, даже не подумал, что я ведь с "Вильярреалом" уже играл. Помню, что у испанцев очень уютный стадион, маленький город. Газон был отличным. И матчи – хорошими…

– Насколько знаем, сама страна Испания вас не особо привлекает. А как вообще относитесь к испанским командам?

– Если пройтись по карьере, то при Невио Скале я в 2004 году дебютировал в матче Кубка УЕФА с "Мальоркой". За нее играл камерунец Самуэль Это’о, который забил нам. Мы разгромно уступили дома – 0:3, в гостях выиграли – 1:0. Я забил победный мяч. Кроме "Мальорки" и "Вильярреала", в свое время играл и с "Атлетико", и с "Реалом". Сами понимаете, мадридские команды – это топ. Ну и не будем забывать, что в прошлом году мы встречались с "Севильей" в групповом этапе Лиги чемпионов. И дома победили с рекордным счетом – 5:1.

– Как может сложиться встреча с "Вильярреалом" 14 лет спустя?

– Думаю, что после того, как мы уступили на выезде "Рапиду", для нас эта игра с "Вильярреалом" будет во многом решающей. Если мы хотим выйти из группы, то нам нужно сыграть хорошо. Необходим результат. Испанские команды быстрые, техничные. Они "на мяче". С ними тяжело играть. Важно быть сконцентрированными все девяносто минут. А еще испанцы "артисты", не без этого. Провокаторы. Нужно быть готовыми и к этому. Думаю, что будет полный стадион. Надеюсь, что много болельщиков придет нас поддержать. Ждем хорошую атмосферу.

– Что в целом скажете о группе? Насколько сложно будет пройти в следующий этап Лиги Европы?

– Изначально считал, что в группе мы и "Вильярреал" фавориты. Правда, испанцы начали этот сезон не слишком удачно. Но команда выступает в еврокубках. Это говорит об определенном уровне. Знаю еще, что в "Вильярреале" раньше играл Денис Черышев. Сейчас он в "Валенсии". Шотландский "Рейнджерс" – хороший, боевитый клуб, но не сказать, что "космический". "Рапид"? Плохо, что мы проиграли ему в Вене. Хотели победить, но, к сожалению, не смогли. И сейчас для нас очень важен матч с "Вильярреалом", очень. Он будет ключевым. Повторю: нужен результат.