Александр Мостовой: "Не думаю, что два пропущенных мяча в Краснодаре делают "Црвену Звезду" фаворитом"

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой отметил, что считает "Краснодар" фаворитом противостояния с "Црвеной Звездой" в Лиге Европы. В первом матче "быки" победили со счетом 3:2, ответная игра состоится 24 августа.

— Не думаю, что два пропущенных мяча делают "Црвену" фаворитом, — приводят "Известия" слова Мостового. — Да, счет 1:0 даст им итоговую победу в двух матчах, но этот гол еще надо забить. Им придется идти вперед, раскрываться, а у "Краснодара" достаточно мастерства, чтобы воспользоваться пространством. В первом матче обе команды показали яркую игру с обилием голов и моментов. Наверняка будет такой же футбол и в Белграде, а значит, "Краснодар" получит немало возможностей забить и получить приемлемый для себя результат.