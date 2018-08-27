Александр Мостовой: "Дисквалификация Луиза Адриану на три игры выглядит жестко"

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал решение УЕФА дисквалифицировать форварда "Спартака" Луиза Адриану на три матча за удаление в ответной игре третьего отборочного раунда Лиги чемпионов против ПАОК (0:0).

- Немножко жестко выглядит дисквалификация на три игры, можно было бы дать две. Не видел в том эпизоде ничего такого, за что можно дать три матча, - цитирует Мостового "РИА Новости". - Надо смотреть, может, футболист ПАОКа слишком симулировал. У меня сколько случаев в карьере было – бьют по ногам и бьют, стоит чуть ответить, а он валяется, словно убитый. На улице случись такой инцидент, соперник точно не лежал бы на земле.

Потеря ли Луиз Адриану для "Спартака" или нет, покажут игры. Зе Луиш находится в отличной форме, сможет играть. Надо дождаться жеребьевки Лиги Европы, может, группа будет такой, что и не скажется на команде дисквалификация форварда. Тем более средняя линия у "Спартака" сильна, можно варьировать тактику.