12:50 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Александр Мартынович: "У "Краснодара" не будет проблем с концентрацией"

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Защитник "Краснодара" Александр Мартынович уверен, что у команды не будет проблем с концентрацией в матче группового турнира Лиги Европы с "Шальке", передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА. Он не сомневается, что болельщики будут ждать от красно-зеленых атакующей игры.

- По поводу концентрации особых проблем не будет, - начал Мартынович. - У нас много игроков, которые выступают за свои сборные при полных стадионах. Конечно, при такой атмосфере приятно играть, болельщики будут гнать вперед. Немцы? Они привыкли к большому количеству болельщиков, у них полные стадионы на матчах в Германии. Этим мы их не удивим.

- Как оцените газон стадиона перед матчем?

- Мы вчера провели здесь тренировку, чтобы почувствовать поле. Оно зеленое, ровное, лучшего для футбола не придумаешь.

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