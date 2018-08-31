Александр Мартынович: "Севилья" - безусловный фаворит группы, остальные "Краснодару" по зубам"

Капитан "Краснодара" Александр Мартынович отметил, что при жеребьевке группового турнира Лиги Европы команде достался самый сильный соперник из всех возможных - "Севилья". По его словам, с бельгийским "Стандардом" и турецким "Акхисаром" можно будет бороться.

- Из первой корзины нам достался очень серьезный соперник, вероятно, самый сильный из всех возможных, - приводит пресс-служба "Краснодара" слова Мартыновича. - "Севилья" – несомненный фаворит группы, и игры с ней станут для нас серьезным испытанием. Но, с другой стороны, мы получили шанс проверить свои силы в противостоянии с самым титулованным клубом Лиги Европы, и это является для нас хорошим вызовом.

Что касается двух других наших оппонентов, то, как мне кажется, в играх с этими командами вполне можно добиваться положительного результата. Ни в коем случае не умаляю их силу, но, думаю, эти коллективы нам вполне по зубам, и мы можем рассчитывать на выход из группы. Хотя, безусловно, легких прогулок не ждем и прекрасно понимаем, что в каждом из матчей нам придется выложиться на все 100 процентов для достижения результата.