Александр Мартынович: "Дома "Краснодар" сможет доминировать в матче с "Сельтой"

Защитник "Краснодара" Александр Мартынович в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против "Сельты" отметил, что поддержка своих болельщиков поможет "быкам" в предстоящей встрече. Первая игра завершилась победой испанского клуба со счетом 2:1. Ответный матч пройдет 16 марта в Краснодаре и начнется в 21.00 по московскому времени.

– В первой встрече мы хотели построже действовать сзади, но, наверное, это не совсем получилось, – приводит официальный сайт УЕФА слова Мартыновича. – "Сельта" очень хорошо владеет мячом, хотя мы сумели противопоставить ей контригру. У нас были неплохие подходы, при счете 1:1 Рамирес имел хороший шанс забить. Думаю, дома будет совершенно другая игра. При поддержке болельщиков мы сможем доминировать и диктовать сопернику свои условия.